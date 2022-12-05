Habrá carrera del Ministerio Público en Sabinas

SABINAS, COAHUILA. - El próximo 11 de diciembre se llevará a cabo la primer Carrera del Ministerio Público con las categorías 1K, 3K y 5K en donde habrá premiación para hombres y mujeres en cada una, dio a conocer el delegado regional de la Fiscalía General del Estado Ulises Ramírez Guillén.

Con tiempo se ha llevado el registro de los participantes a quienes se les ha citado a las 7:30 de la mañana del domingo para el recorrido que iniciará a las 8:00 en las oficinas de esta delegación regional de la FGE.

Ramírez Guillén ha dicho que se trata de un evento de convivencia familiar que se realiza por primera vez en esta región con participación del personal y sus familias.

Señaló que esta carrera ya se ha realizado en otras delegaciones del estado, pero aquí se realiza por primera vez con el fin de fomentar la convivencia y las buenas relaciones entre compañeros, así como para promover la activación física.