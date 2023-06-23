¡Hallan otro cuerpo!

SABINAS, COAH. – Los hallazgos de personas encontradas muertas en sus viviendas o en la vía pública en su mayoría adultos mayores presuntamente por efectos del calor, no frenan lo que llama la atención de las autoridades.

El día de ayer una persona fue localizada sin vida en su domicilio ubicado en la Villa de Agujita, el cuerpo fue localizado por una vecina cuando acudió a dejarle un plato de comida.

La mujer al ver que el hoy occiso no respondía a su llamado, ingresó al hogar lo observó que se encontraba acostado al hablarle el hoy occiso no respondió percatándose que había fallecido.

De inmediato dio parte a las autoridades policíacas quienes se constituyeron al lugar de los hechos para iniciar las averiguaciones a simple vista el cuerpo no muestra signos de violencia

El cuerpo del infortunado fue enviado al anfiteatro de una conocida funeraria para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte de esta persona de quien se desconocen sus generales.