Contactanos
Coahuila

Iglesia Católica en Piedras Negras trabaja en rehabilitación de jóvenes

La Iglesia Católica implementa programas de rehabilitación en Sabinas.

Por Carlos Macias - 12 diciembre, 2025 - 05:28 p.m.
Iglesia Católica en Piedras Negras trabaja en rehabilitación de jóvenes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH.- El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, hizo un llamado a la acción para trabajar juntos en la prevención del suicidio y la drogadicción, especialmente en las escuelas y grupos juveniles. "Seguir trabajando unidos al gobierno, a la sociedad en cuanto a la prevención... es una urgencia, es una exigencia ir por ellos", enfatizó.

      El obispo destacó que la Iglesia Católica está trabajando en la rehabilitación de personas afectadas por la drogadicción, a través de grupos como "Titanes" y "Luz y Esperanza". "Estamos acompañando algunos grupos aquí en Sabinas... invitando y trabajando en las parroquias", agregó.

      Miranda Guardiola reconoció que la drogadicción es un tema bastante delicado y que todos tenemos que evitar que nuestros niños y jóvenes sean secuestrados, advirtió.

      El obispo enfatizó que la Iglesia no espera a que la gente vaya a la parroquia, sino que va a buscar a los jóvenes donde quiera que estén. "La iglesia no tiene que esperar a que vengan a la parroquia... hay que ir por ellos para devolvérselos a Dios", dijo.

       

      El obispo también se refirió al suicidio, y destacó que la Iglesia está trabajando en cursos de prevención en las escuelas y parroquias. "Sí, la estamos trabajando... poniendo nuestro granito de arena... esperando que esto se solucione o disminuya el índice", concluyó.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados