Iglesia Católica en Piedras Negras trabaja en rehabilitación de jóvenes

SABINAS, COAH.- El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, hizo un llamado a la acción para trabajar juntos en la prevención del suicidio y la drogadicción, especialmente en las escuelas y grupos juveniles. "Seguir trabajando unidos al gobierno, a la sociedad en cuanto a la prevención... es una urgencia, es una exigencia ir por ellos", enfatizó.

El obispo destacó que la Iglesia Católica está trabajando en la rehabilitación de personas afectadas por la drogadicción, a través de grupos como "Titanes" y "Luz y Esperanza". "Estamos acompañando algunos grupos aquí en Sabinas... invitando y trabajando en las parroquias", agregó.

Miranda Guardiola reconoció que la drogadicción es un tema bastante delicado y que todos tenemos que evitar que nuestros niños y jóvenes sean secuestrados, advirtió.

El obispo enfatizó que la Iglesia no espera a que la gente vaya a la parroquia, sino que va a buscar a los jóvenes donde quiera que estén. "La iglesia no tiene que esperar a que vengan a la parroquia... hay que ir por ellos para devolvérselos a Dios", dijo.

El obispo también se refirió al suicidio, y destacó que la Iglesia está trabajando en cursos de prevención en las escuelas y parroquias. "Sí, la estamos trabajando... poniendo nuestro granito de arena... esperando que esto se solucione o disminuya el índice", concluyó.