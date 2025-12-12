Fuga de gas provoca incendio en Ejido La Cuchilla: Bomberos actúan

Fuga de gas provoca incendio

De boiler en casa-habitación

TERESA MUÑOZ / LA VOZ

EJIDO LA CUCHILLA, COAH.- Un incendio originado por una fuga de gas en un boiler movilizó a los elementos del cuerpo de bomberos sobre la calle Adolfo López Mateos, en el Ejido La Cuchilla.

El siniestro generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades de emergencia para su pronto actuar.

Los apagafuegos se trasladaron rápidamente a la vivienda marcada con el número 201, donde iniciaron de inmediato las labores de sofocamiento. Gracias a su pronta intervención, lograron controlar el fuego antes de que se propagara a otras áreas del domicilio.

Acciones de la autoridad

Bajo la supervisión del ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil Municipal, los cuerpos de emergencia procedieron a cerrar las válvulas de los tanques de gas para evitar una posible explosión, garantizando así la seguridad de los habitantes y de los propios rescatistas.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incendio fue provocado por una fuga de combustible derivada de conexiones inadecuadas en el sistema del boiler.

Detalles confirmados

Esta situación generó una acumulación de gas que, al entrar en contacto con una fuente de calor, desató el fuego.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente. Las autoridades exhortaron a la población a revisar periódicamente sus instalaciones de gas y, a solicitar apoyo técnico especializado para evitar este tipo de riesgos en el hogar.