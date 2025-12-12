"¿Cuál es el chingado problema?": Alcalde de Piedras Negras arremete contra reportero

Piedras Negras, Coah.— Sin aclarar por qué empresas vinculadas a su familia participan simultáneamente en la construcción y suministro de concreto para el asilo municipal de ancianos, el alcalde de Piedras Negras respondió con ironía, ataques personales y un extenso recuento empresarial que no atiende el tema central: el posible conflicto de interés en su administración.

¿Qué declaró Jacobo Rodríguez?

En un mensaje dirigido al reportero Efraín González, quien reveló que la obra pública utiliza concreto producido por una empresa recientemente creada y operada por familiares del edil, el alcalde Jacobo Rodríguez optó por descalificar la investigación y retar al periodista a acudir a su conferencia matutina del lunes.

"Perdón que hasta ahorita estoy comentando en tu video pedorro de ´investigación´", inicia el alcalde, antes de presumir que su primer informe "rompió todos los récords" y reclamar que no se exhibieran pruebas sobre la supuesta quiebra financiera de su familia, un punto ajeno al contrato del asilo.

Lejos de explicar por qué su familia suministra concreto a una obra municipal, el edil defendió la participación del arquitecto encargado de la construcción, celebró su trayectoria y aseguró que "ya llegó la nueva historia".

Respuesta del alcalde ante las acusaciones

Del conflicto de interés: nada. En cambio, acusó al periodista de recibir pagos del PRI, lo llamó "cobarde" y lo exhortó a presentarse a debatir. También reprochó que la investigación mencionara a sus padres, a quienes describió como anfitriones del reportero en diversas ocasiones.

Ya entrado en tema, el alcalde enumeró —a manera de testimonio histórico— 78 años de negocios familiares, desde agencias automotrices hasta ganaderas, hoteleras e inmobiliarias. El listado concluyó con la concretera ARCCO, que según él opera "sin ocultarse" bajo la empresa familiar Aikin, y que hoy produce el concreto utilizado en la obra pública cuestionada.

"¿Cuál es el chingado problema de emprender otro negocio?", escribió, pese a que el señalamiento original no cuestiona el emprendimiento, sino la relación directa entre empresas familiares y recursos públicos.

El alcalde aseguró, sin presentar documentos, que ninguna empresa de su familia ha recibido contratos del gobierno municipal, aunque al mismo tiempo admitió que la concretera familiar vende concreto para la obra del asilo, administrada por su propio gobierno.

Consecuencias de la falta de aclaraciones

Entre señalamientos al periodista sobre "mentiras, manipulaciones e injurias", el edil concluyó con una invitación a acudir nuevamente a su mañanera: "La Nueva Historia ni tú ni nadie la detiene. Dios te bendiga". Hasta ahora, el alcalde no ha ofrecido una explicación técnica, administrativa o legal sobre cómo y por qué una obra pública terminó dependiendo de servicios ofrecidos directa o indirectamente por empresas de su familia.