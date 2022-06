Impiden vecinos el acceso a basurero

Sabinas, Coah.- Ante el cierre del basurero por vecinos de Cloete inconformes que se manifiestan en el lugar, el director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas Enrique Castañeda Gloria señaló que se dejan de recolectar 80 toneladas diarias de basura, por tiempo indefinido, mientras que 42 familias que trabajan en la pepena se quedan sin su fuente de empleo.

“Reconozco que son justas sus demandas, pero en este actuar perjudican al resto de la población”, añadió.

“Quiero reiterar que desde el inicio de esta administración que preside Diana Haro, uno de los objetivos es el de reubicar este basurero; esa es la meta junto con la eficientización del servicio de recolección de basura y el personal. En estos primeros cinco meses hemos logrado renovar el equipo vehicular, están al 100% los camiones, disponibles, mientras que el personal encargado de esta función ha sido capacitado y dotado de equipo de trabajo. También se integró una cuadrilla de mecánicos muy eficientes y se da servicio personalizado. Incluso cuando hay quejas acuden los supervisores a verificar y solucionar”, señaló.

Agregó que el tema de la reubicación del basurero implica estudios geológicos, geotérmicos, topográficos, hidrológicos y no son fáciles y rápidos de realizar.

También lee: Se une activista a búsqueda de Cris

Requiere personal especializado que tengan las certificaciones necesarias, “por eso no hemos podido cambiarlos de lugar, sí queremos hacerlo, ese es uno de los objetivos de esta administración municipal y se va a hacer, desafortunadamente ahorita algunos pobladores cercanos, y reconocemos que es justo a su petición, no permiten entrar los camiones”.

Dijo que la alcaldesa se acercó a hablar con ellos para pedirles continuar el dialogo y el objetivo es reubicarlo. “Hemos dicho en diversas ocasiones la situación que tenemos, pero, ahorita si no podemos tirar la basura, los camiones no pueden vaciar y mientras no nos den acceso así están cargados; hablamos de entre 75 y 80 toneladas de basura es lo que se deja de recolectar diariamente y, la contraparte, hablamos de 42 familias que viven de la pepena, de recolectar basura. Nosotros tenemos la indicación de la alcaldesa desde un inicio de trabajar con eficiencia y diálogo, pero ellos están en su postura lo que es muy respetable, pero la alcaldesa está en la mejor disposición de llegar a un acuerdo y cumplir su promesa”.

Dijo que esperan que les den la oportunidad de tirar la basura y continuar la recolección en el municipio. Reconoció que la problemática es muy fuerte si se acumulan varios días sin los servicios primarios.