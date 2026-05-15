Incendio de tráiler carbonero en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un tráiler carbonero quedó envuelto en llamas durante la noche del jueves sobre la carretera federal libre 57, en el tramo Allende–Nueva Rosita, a la altura de la conocida Cuesta Codornices, generando la movilización de corporaciones de emergencia y seguridad de la región norte y carbonífera del estado.

El reporte del siniestro fue recibido por elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes se trasladaron de inmediato al lugar para atender la contingencia. Debido a la magnitud del incendio, fue necesaria la intervención coordinada de cuerpos de bomberos de los municipios de Nava y San Juan de Sabinas, quienes trabajaron durante varios minutos para controlar y sofocar el fuego que consumía la pesada unidad.

Las autoridades identificaron al conductor como Javier García Rodríguez, de 53 años de edad, originario de Villa de Zaragoza, San Luis Potosí. A pesar de lo aparatoso del incidente, el operador logró ponerse a salvo y no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

De acuerdo con los primeros peritajes realizados en el lugar, la probable causa del incendio fue un cortocircuito en el área del motor, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente hacia la cabina y parte de la caja que transportaba carbón. El fuego generó intensa humareda visible a varios kilómetros de distancia.

Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional División Caminos realizaron labores de abanderamiento y control vial para evitar accidentes adicionales y permitir el trabajo seguro de los cuerpos de emergencia. La circulación en la zona permaneció parcialmente afectada mientras concluían las maniobras para retirar la unidad siniestrada.