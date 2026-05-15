Dual del Norte contrata 120 personas en Monclova: Oportunidad laboral

SABINAS, COAH.- La empresa Dual del Norte mantiene abierta una importante jornada de contratación para habitantes de la región carbonífera, al ofertar 120 vacantes para hombres y mujeres interesados en integrarse a la industria automotriz en la ciudad de Monclova. Así lo confirmó Carolina Morales Iribarren, subsecretaria del Trabajo en la región carbonífera.

La funcionaria explicó que la empresa envió a Candelaria de la Rosa, encargada del área de reclutamiento, para realizar las entrevistas y procedimientos necesarios con el objetivo de continuar incorporando personal proveniente de municipios como Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz y otras comunidades de la cuenca carbonífera.

Dual del Norte se especializa en la producción de asientos para automóviles, por lo que requiere trabajadores con experiencia, principalmente en el área de costura automotriz. La empresa ofrece además transporte diario hacia Monclova, permitiendo que los empleados puedan trasladarse de manera segura y regresar a sus hogares al concluir la jornada laboral.

Carolina Morales Iribarren destacó que la compañía ha logrado consolidar una importante fuente de empleo para la región, al haber contratado ya a más de 100 personas de la carbonífera, cifra que aumentará con las nuevas 120 vacantes disponibles. Señaló que además de las prestaciones de ley, los trabajadores reciben incentivos adicionales y estabilidad laboral.

Finalmente, la subsecretaria del Trabajo reiteró la invitación a las personas interesadas para acudir al proceso de reclutamiento y aprovechar esta oportunidad laboral, destacando que la mano de obra de la región carbonífera continúa siendo reconocida por su capacidad y experiencia dentro de la industria manufacturera.