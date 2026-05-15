Mejoran luminarias en San Buenaventura para el Estatal de Street Soccer 2026

San Buenaventura, Coah. – Como parte de las acciones de mejoramiento en espacios deportivos, el municipio de San Buenaventura, a través del Departamento de Alumbrado Público, realizó trabajos de rehabilitación y modernización de luminarias en el domo de la Ciudad Deportiva, sede del Estatal de Street Soccer 2026.

El director de Alumbrado Público, Audón Gutiérrez, informó que las cuadrillas municipales llevaron a cabo labores de supervisión y mantenimiento en el sistema de iluminación del domo, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para el desarrollo de los encuentros deportivos. Entre las acciones realizadas destaca la instalación de dos reflectores de 200 watts, además del reemplazo de dos luminarias de aditivos metálicos de 400 watts, fortaleciendo así la visibilidad y seguridad del recinto deportivo.

Durante los días 15, 16 y 17 de mayo, San Buenaventura es la sede en el Estatal de Street Soccer 2026, torneo que reunirá a equipos representativos de distintos municipios de Coahuila en el domo de la Ciudad Deportiva. El evento forma parte del programa "De la Calle a la Cancha", impulsado con el respaldo de Telmex y Telcel, promoviendo el deporte, la sana convivencia y el desarrollo del talento juvenil en la entidad.