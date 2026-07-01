Confrontaciones en Sabinas tras victoria de México 2-0 sobre Ecuador

SABINAS, COAH.- Tras el festejo por la victoria de México 2-0 sobre Ecuador, derivaron confrontaciones entre aficionados y elementos policiales en esta ciudad, luego de que la celebración masiva se saliera de control.

Diversas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para intervenir y restablecer el orden ante los incidentes registrados durante los festejos la noche del martes.

La movilización policial permitió resguardar la zona y controlar la situación, luego de que se registraran enfrentamientos entre algunos asistentes y los agentes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, lesionadas o daños materiales derivados de los hechos ocurridos a la altura de la Presidencia Municipal.

El operativo se desarrolló tras la concentración de aficionados que celebraban el triunfo de la Selección Mexicana por marcador de 2-0 frente a Ecuador.

Las autoridades mantuvieron presencia en el lugar para preservar el orden y evitar nuevos incidentes durante la dispersión de los asistentes.