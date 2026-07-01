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Coahuila

Confrontaciones en Sabinas tras victoria de México 2-0 sobre Ecuador

La celebración por el triunfo de la Selección Mexicana se tornó violenta en Sabinas, Coahuila, generando enfrentamientos con la policía.

Por Teresa Muñoz - 01 julio, 2026 - 06:19 p.m.
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      SABINAS, COAH.- Tras el festejo por la victoria de México 2-0 sobre Ecuador, derivaron confrontaciones entre aficionados y elementos policiales en esta ciudad, luego de que la celebración masiva se saliera de control.

      Diversas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para intervenir y restablecer el orden ante los incidentes registrados durante los festejos la noche del martes.

      La movilización policial permitió resguardar la zona y controlar la situación, luego de que se registraran enfrentamientos entre algunos asistentes y los agentes.

      Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, lesionadas o daños materiales derivados de los hechos ocurridos a la altura de la Presidencia Municipal.

      El operativo se desarrolló tras la concentración de aficionados que celebraban el triunfo de la Selección Mexicana por marcador de 2-0 frente a Ecuador.

      Las autoridades mantuvieron presencia en el lugar para preservar el orden y evitar nuevos incidentes durante la dispersión de los asistentes.

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