Confrontaciones en Sabinas tras victoria de México 2-0 sobre Ecuador
La celebración por el triunfo de la Selección Mexicana se tornó violenta en Sabinas, Coahuila, generando enfrentamientos con la policía.
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SABINAS, COAH.- Tras el festejo por la victoria de México 2-0 sobre Ecuador, derivaron confrontaciones entre aficionados y elementos policiales en esta ciudad, luego de que la celebración masiva se saliera de control.
Diversas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para intervenir y restablecer el orden ante los incidentes registrados durante los festejos la noche del martes.
La movilización policial permitió resguardar la zona y controlar la situación, luego de que se registraran enfrentamientos entre algunos asistentes y los agentes.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, lesionadas o daños materiales derivados de los hechos ocurridos a la altura de la Presidencia Municipal.
El operativo se desarrolló tras la concentración de aficionados que celebraban el triunfo de la Selección Mexicana por marcador de 2-0 frente a Ecuador.
Las autoridades mantuvieron presencia en el lugar para preservar el orden y evitar nuevos incidentes durante la dispersión de los asistentes.