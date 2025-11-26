Reactivación de la industria del carbón en Coahuila promete beneficios económicos

SABINAS, COAH.- La región carbonífera de Coahuila está experimentando un impulso económico significativo gracias a la reactivación de la industria del carbón. El presidente de la CANACO Sabinas, Guillermo Lazarín Soto, destacó que el cumplimiento de los pedidos de carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será un proceso gradual, pero que traerá beneficios importantes para la región.

Según Lazarín Soto, el beneficio de esta reactivación económica se verá primero en las familias y luego en el comercio local. "Será poco a poco que se refleje el auge económico en la región", afirmó. La CFE ha adjudicado contratos de carbón por más de 12 mil millones de pesos para los próximos 2 años, lo que representa un récord en la historia contemporánea de la industria carbonífera en Coahuila.

La reactivación de la industria del carbón ha generado expectativas positivas en la región. La CFE ha seleccionado a 26 empresas para abastecer a las plantas José López Portillo y Carbón II, lo que se espera tenga un impacto significativo en la economía local. La región carbonífera de Coahuila es una de las más importantes del país, y la reactivación de la industria del carbón es un paso importante para su desarrollo económico. La CFE ha destacado que la adquisición de carbón a productores locales busca salvaguardar la seguridad y soberanía energética de México, apoyar la reactivación económica y el desarrollo productivo del sector minero.

Finalmente, el empresario sabinense agregó que se espera que los beneficios de esta nueva etapa en la economía regional, tendrá mayor notoriedad a mediados del último mes del presente año para las familias y en la generación de nuevos empleos directos e indirectos a inicio del 2026.