Gobernador de Coahuila destaca importancia de educación con entrega de mobiliario escolar

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El gobierno del estado de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, está invirtiendo quince millones de pesos en la entrega de mobiliario escolar a instituciones educativas de nivel básico. Así lo confirmó Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, quien se reunió con titulares de la Subdirecciones de Servicios Educativos en la región carbonífera para analizar los detalles de la entrega.

La iniciativa busca fortalecer el proceso educativo en Coahuila y mantener al estado como una referencia nacional en la materia. El funcionario estatal destacó la importancia de esta acción, que beneficiará a más de 5 mil alumnos, docentes y personal administrativo en 150 comunidades educativas de los 38 municipios.

El programa de entrega de mobiliario escolar incluye escritorios, sillas, material deportivo, computadoras y recursos para docentes. Esta inversión se suma a la estrategia Impulso Educativo, que destina cerca de mil millones de pesos anuales a proyectos educativos en el estado, incluyendo la construcción de escuelas, salones, baños y techumbres.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la educación es fundamental para garantizar un mejor futuro para Coahuila. En este sentido, la entrega de mobiliario escolar es un paso importante para mejorar la calidad educativa en el estado. Además de este programa, el gobierno estatal también ha implementado otras iniciativas para apoyar la educación, como la entrega de útiles escolares y uniformes.

La entrega de mobiliario escolar es un ejemplo del compromiso del gobierno de Coahuila con la educación y el bienestar de los estudiantes. Se espera que esta iniciativa tenga un impacto positivo en la calidad educativa y en el futuro de los estudiantes coahuilenses.