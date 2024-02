Investiga la Fiscalía amenazas de muerte

SABINAS, COAH. La Fiscalía General del Estado atrajo el caso de Alejandro Cumpian Medina, quien fue amenazado de muerte por tres sujetos apodados "El Cisote" " El Mocho" y "El Nono" quienes tienen su domicilio de la colonia Infonavit de Sabinas.

El Delegado Regional de la Fiscalía en la Región Carbonífera Ulises Ramírez Guillen, mencionó que se abrió una carpeta de investigación que lleva a cabo elementos de la policía de investigación para esclarecer los hechos.

Agregó que están acelerando la investigación con la intención de ubicar a los sujetos esperando tener ya indicios de los presuntos responsables quienes lo amenazaron de muerte al igual que a su madre y además incendiar su domicilio.

Alejandro Cumpian Medina fue agredido por tres sujetos apodados por "El Cizote", "El Mocho" y "El Nono", habitantes de la colonia Infonavit quien inicialmente los había denunciado por el delito de robo en la Agencia Investigadora del Ministerio Público.

Tras denunciarlos penalmente después de que le robaran en su casa

lo ubicaron en la calle golpeándolo en diferentes partes del cuerpo y con malestares por los golpes que recibió en la cabeza por estos tres sujetos está persona se presentó ante el Agente del Ministerio Público para presentar una denuncia formal en contra de sus agresores.

"Los había demandado porque me robaron en mi domicilio y a raíz de eso, me baje a la tienda cercana a la colonia Infonavit y me vió uno de ellos quien le aviso a los demás y me agredieron amenazandolo nuevamente que le quemarían su casa además le quebraron los vidrios de su automóvil, y hasta que iban a asesinar a su mama"