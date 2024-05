Invita Elizabeth Fernández a Gran Cierre de Campaña

SABINAS, COAH.- A cuatro días de concluir la campaña electoral, la candidata a la alcaldía de Sabinas por el partido Morena y Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Fernández Camacho, invitan a la ciudadanía a su cierre de campaña. Así mismo nos dio a conocer sobre su visita con la candidata a la presidencia de México Claudia Sheinbaum Pardo.

Agradeciendo el profesionalismo con el que se ha manejado su candidatura en medios de comunicación la candidata de la coalición Morenista y PT, menciona que próximamente tendrá su gran cierre de campaña que se llevará a cabo este próximo martes 28 de mayo en la plaza principal de Sabinas Coahuila.

Señaló que estaba un tanto mortificada porque en lo largo de su caminar y en sus en vivos, había mencionado que el cierre se llevaría a cabo el día 28 y lo más probable que sería en la Colonia Santo Domingo, porque es una colonia que aprecia mucho ya que ha sido fuertemente golpeada; pero se encontró con la novedad de que otro candidato va a realizar su cierre de campaña, la misma fecha, la misma hora, y en el mismo lugar, que ella había planeado.

"Nos vimos en la necesidad de cambiar de lugar, pero pues estuvo mejor fuimos más bendecidos y va a ser aquí en la plaza principal, el mismo día el martes 28 de mayo, a las 6:30 de la tarde, y van amenizar el King del Wepa y La Tropa estrella, y va a haber muchas sorpresas, los esperamos, estaremos bien gustosos de que nos acompañen en nuestro cierre".

Comentó que escogió estas dos grandes agrupaciones que por primera vez estarán juntas, pensando en nuestra juventud, porque son el futuro de nuestro país, teniendo los contentos a ellos, y dándoles un apapacho porque son quienes van a proseguir en esta lucha que nosotros ya llevamos encaminada, ¿Y pues estas agrupaciones a quien no le gustan? Al público en general, tanto chicos, medianos, como grandes, y quiero que todos disfruten y estén felices.

Por otro lado mencionó que el pasado jueves, estuvieron de viaje en Saltillo acompañando a la amiga Claudia Sheinbaum Pardo. En dónde la candidata a la presidencia de México, le refrendó todo su apoyo, el cual quedó plasmado en un video que* se transmitió en muchas redes sociales.

Fernández Camacho comenta que siempre ha referido en su caminar que cuentan con el apoyo de la candidata Sheinman al 100%, pero como dicen una cosa es decirlo y otra cosa es que sea cierta.

"Afortunadamente ayer ella misma por su propia voz, por su propia boca, lo confirmó, que Elizabeth Fernández es la mejor opción aquí en Sabinas, y es quien está de la mano con ella, y que tenemos todo el apoyo del Gobierno Federal; y eso me llenó de alegría me lleno de gozo, porque pues esas son palabras grandes, palabras fuertes para nuestra coalición Morena PT, para poder sacar adelante nuestro municipio". Mencionó.

Declara que "Siente una gran satisfacción, porque la ciudadanía le ha demostrado un gran apoyo, se siente muy contenta de ver las colonias tapizadas de lonas de Elizabeth Fernández, de todo el apoyo que le han hecho saber; la gente ya está cansada, la gente quiere un cambio, y la gente tiene una gran esperanza, que nuestra gran coalición Morena-PT, pueda sacar al municipio adelante. Acuérdate que el problemón del agua está muy grande, pero ya ayer nos refrendó Claudia Sheinbaum Pardo , que va a estar de la mano con nosotros sacando ese problema, para que nuestra ciudadanía pueda ya gozar como digo en mi video, ¡agua para todos y mejores calles para transitar!".

Expresa que va a seguir caminando y preparando todo para que no se les puede pasar ningún detalle en cuestión del cierre de campaña, que no le importa que el sol este tremendo, y que anden bien cansados y agotados, que lo hacen con mucho gusto, el equipo continúa bien fuerte; dijo que "Por ahí se comentan unas cosas que no entendemos, pero que venga lo que Dios quiera, estamos bien fuertes".

Finalizó reiterando la invitación esperándoles y que recuerden que, "La transformación la haces tú", y si no como puso en un meme, "Fíjate bien dónde vas a poner tu cruz, porque tú eres la que la vas a cargar".