Lamentable accidente Se corta mano en AVOMEX

SABINAS, COAH.- Un trabajador de la empresa Avomex Int. S.A. de C.V, se amputó la mano derecha mientras trataba de corregir un atascamiento en la máquina cortadora de verduras, la que repentinamente comenzó a funcionar cercenándole la extremidad.

El afectado fue identificado como Noé Torrez, quien luego del accidente permanece internado en la Clínica #24 del IMSS en Nueva Rosita, donde su estado de salud es delicado, aunque fuera de peligro.

De acuerdo a versiones, el accidente ocurrió a las 21:00 horas del viernes 13 de julio, durante el proceso de producción de salsas, donde aparentemente el operador Noé Torres de 23 años, al tratar de corregir el atasco, sufrió la pérdida de la mano derecha.

De inmediato fue trasladado al área de Urgencias de la Clínica Regional 24 del IMSS en Nueva Rosita, pero nada se pudo hacer para su mano.