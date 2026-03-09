Fotógrafo denuncia públicamente trato humillante en parroquia de Sabinas

SABINAS, COAH.- Un fotógrafo profesional denunció públicamente a través de redes sociales la manera en que fue exhibido durante una ceremonia religiosa en una parroquia del municipio de Sabinas, Coahuila.

El hecho ocurrió de acuerdo al comentario publicado en el perfil de Facebook de Lázaro Corpus en donde se explica que, al realizar la labor fotográfica en una boda, el sacerdote lo señaló ante la feligresía por no arrodillarse durante la liturgia.

El afectado relató que, pese a no profesar la religión católica, siempre ha mostrado respeto en los eventos donde se le contrata. Sin embargo, en esta ocasión aseguró que fue expulsado de la misa por permanecer sentado en lugar de arrodillarse, lo que generó sorpresa entre los asistentes.

"Primera vez en ocho años que sucede, conocidos y amigos saben que no soy católico, pero siempre he respetado todo. Hoy me tocó que el padre me sacara de una misa en plena boda solo por no arrodillarme", expresó en su publicación, sin revelar el nombre del sacerdote.

Debate en redes sociales

La denuncia pública ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldan la postura del fotógrafo al considerar que la libertad de creencias debe ser respetada, mientras otros defienden la autoridad del sacerdote en el marco de la liturgia.

El caso ha puesto sobre la mesa la necesidad de fomentar la tolerancia y el respeto mutuo en espacios religiosos y sociales.