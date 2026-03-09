Dan de alta a la pequeña Greicy tras ataque de perro; regresa a casa

Luego de varios días de atención médica tras el ataque de su perro, la pequeña Greicy finalmente fue dada de alta este domingo y ya se encuentra en su hogar, donde fue recibida con muestras de cariño por parte de familiares y amigos.

La familia agradece el apoyo

De acuerdo con sus padres, la menor llegó a casa en medio de un ambiente de alegría, donde seres queridos la esperaban con globos y botargas para darle la bienvenida y celebrar su recuperación después del difícil momento que vivió.

A través de redes sociales, la familia de la niña agradeció públicamente las muestras de apoyo, oraciones y mensajes de solidaridad que recibieron durante los días en que Greicy permaneció hospitalizada.

"Gracias a Dios bien bendecido le quiero dar las gracias a todos los que me apoyaron, no dejen de tener ese corazón tan grande y bondadoso. Mil gracias y Dios los bendiga gratamente", compartieron sus padres en un mensaje acompañado de emotivas imágenes del regreso de la menor a su hogar.

Una bendición para la comunidad

La recuperación de la niña ha sido considerada por la familia como una bendición, luego del fuerte episodio que generó preocupación entre la comunidad.