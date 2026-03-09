Entre jabón, agua y tallones, Don Neto limpia las huellas del 8M en la Plaza Principal

Con un trapo, una cubeta con agua y jabón, y más de cuatro décadas de trabajo a sus espaldas, Don Neto comenzó a borrar las huellas que dejó la marcha del 8 de marzo en la plaza principal. A sus 60 años de edad, Ernesto Alarcón —conocido por todos como "Don Neto"— volvió a hacer lo que ha hecho durante más de 40 años: cuidar y limpiar uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Manchado de pintura color morado, el trabajador de Servicios Primarios inició alrededor de las 12:30 del mediodía la limpieza de los rayones que quedaron en los muros del monumento ubicado en la plaza principal, tras la manifestación por el Día Internacional de la Mujer.

Previo a su labor, otro grupo de trabajadores municipales se encargó de retirar los carteles que las mujeres colocaron durante el movimiento, en los que exigían justicia y visibilizaban la violencia que viven miles de mujeres. Los papeles fueron retirados de los muros y depositados en la basura.

Fue entonces cuando Don Neto tomó su trapo y comenzó a tallar las paredes de mármol que habían sido pintadas y marcadas. Con paciencia y fuerza en las manos, fue retirando poco a poco la pintura, que afortunadamente —según comentaron los trabajadores— puede eliminarse con algunos tallones.

Mientras tanto, las veladoras y las rosas que habían sido colocadas al exterior de la Presidencia Municipal como parte de las expresiones del movimiento, no fueron desechadas. Los trabajadores decidieron llevárselas a una pequeña capilla dedicada a un santo que tienen en el área de Servicios Primarios, donde también planean reutilizar los vasos de vidrio para almacenar agua.

Don Neto siguió tallando el mármol, como lo ha hecho durante décadas con la plaza que ha visto pasar generaciones, protestas, celebraciones y la vida cotidiana de la ciudad. Un trabajo silencioso que, aunque pocas veces se nota, mantiene limpio el punto más emblemático de Monclova.