Les niegan pago del 5 % por venta de AHMSA

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Un grupo de ciudadanos que forman parte de la Asociación Ex obreros de Coahuila, A.C. y quienes laboraron durante muchos años para la empresa Altos Hornos de México solicitaron ayuda al Presidente de la República durante su estadía por la Región Carbonífera a fin de obtener un porcentaje del 5 % por la venta de AHMSA.

Mencionó Juan Antonio Ruvalcaba Oviedo que hace 2 años, el Presidente de la República giró instrucciones para que se revisara este caso, acudieron a la ciudad de México reuniéndose con representantes de la Secretaría de Gobernación para lograr este beneficio, sin embargo, es fecha que no les resuelven absolutamente nada.

Destacó el entrevistado que dialogaron en su momento con el director de la Unidad de Gobierno y Atención Ciudadana, el Dr. Lorenzo Gómez el cual les ha entregado oficios muy a la ligera donde les menciona que los ex obreros no tienen derecho al 5 por ciento toda vez que no se han encontrado expedientes donde aparezcan las firmas de los representantes de los sindicatos en aquellos años que data de 1991.

"Ya se les pagó a los mineros de Cananea, a Luz y Fuerza del Centro, a la Mexicana de Aviación, a los Ferrocarrileros están por pagarles y, a nosotros nos dejan fuera lo cual consideramos es totalmente injusto puesto que no somos ex obreros de segunda ni de tercera".

Nosotros fuimos trabajadores de AHMSA durante muchos años, también dejamos nuestras vidas ahí, por lo que no es posible que nada más a unos les paguen y, a otros no, tal es el caso de Petroquímicos en Altamira Tamaulipas con quienes tenemos un frente nacional.

Añadió que en aquel tiempo salieron 12 mil 500 ex obreros, es la lista con la cual contamos por ello nuestra exigencia, puesto que los expedientes los hemos entregado a gobernación federal y en la Secretaría de Atención Ciudadana tal y como se nos ha solicitado.