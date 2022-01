Llega a Coahuila planta ´LA Z BOY´

TORREÓN, COAH.- Coahuila avanza en la atracción de inversiones, creciendo en empleos, y muestra de ello es la inversión de 8 millones de dólares que anunció el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís de la empresa LA Z Boy, en la Región Laguna, que generará 520 empleos directos. Esta empresa de origen estadounidense viene a fortalecer el Clúster Mueblero en la entidad. El titular del Poder Ejecutivo estatal manifestó que para que la inversión llegue, la estabilidad cuenta; la que también tiene el empuje del Congreso de Coahuila, que propicia el Estado de Derecho. A los titulares de la nueva compañía que se instala en esta área, les compartió que tienen toda la mano de obra calificada para alcanzar sus objetivos: "Lo van a lograr gracias a las mujeres y hombres que laboran en ese sector". El Mandatario estatal comentó que cuando inició su gestión como Alcalde de Torreón soñó traer un clúster fuerte, como el automotriz, una firma que les pudiera dar el ancla y competir con la Capital del Estado. Entendió que para eso requería tiempo y entones se fortaleció el clúster alimentador. "El Cúster Mueblero es una realidad en Coahuila, se requiere seguir para ser el mejor. La mano de obra de La Laguna se reconoce. Hoy la entidad tiene nuevas áreas de oportunidad, se están abriendo nuevas rutas del desarrollo económico y la Comarca Lagunera las está aprovechando", aseguró. Riquelme Solís expresó que con nuevas vialidades, con nuevo transporte de personal en esta ciudad, se verá beneficiada esta compañía. "Nos interesa que les vaya muy bien, como a todos los que llegan aquí a invertir. En el caso de la Administración Municipal, tienen todo nuestro apoyo para que logren concretar todas las inversiones, tenemos pendientes casi 6 mil empleos que esperamos se den en el primer semestre. Que aún en medio de la pandemia, se ve la fortaleza de nuestra sociedad", subrayó. Miguel Riquelme explicó que Coahuila no tomará decisiones "arrebatadas", ya que siempre serán cuidando la salud de la sociedad. El Gobernador de Coahuila puntualizó que los contagios están en otras partes, no en la industria, y que la ciudadanía ya sabe de su responsabilidad, "todos nos cuidamos"; lo que se deba vigilar, así se hará, y no se está dispuesto a retroceder en la reactivación económica, expuso. Señaló además que hoy hay una coordinación con el Sector Salud, y los técnicos dicen cómo sí aplicar los protocolos sanitarios para seguir beneficiando a la industria. "Coahuila tiene un orden muy estructurado dentro de lo desconocido, y es así como se ha conseguido la estabilidad", resaltó. GRACIAS POR CONFIAR Román Alberto Cepeda González, Presidente Municipal de Torreón, comentó que está agradecido de que LA Z Boy se instale en la Perla de La Laguna. "El Gobernador nos puso la muestra durante los 4 años en que fui Secretario del Trabajo, y me queda claro que lo más valioso son las condiciones, la confianza y la credibilidad, lo que se trabaja día a día", mencionó. Hizo hincapié en que quieren seguir la muestra del Estado, que ha hecho de la seguridad su prioridad y eso ha provocado que más inversiones lleguen; en ese sentido, expresó que Torreón seguirá siendo un aliado. Por su parte, Gustavo Galindo, Director de Recursos Humanos de LA Z Boy, explicó que el equipo que lidera esta empresa y sus colaboradores generarán cosas maravillosas aquí en Torreón, en el Parque Torreón 2000, donde se instala la cuarta planta de Coahuila y la sexta en el País. "A nombre de nuestro vicepresidente, Shane Gamble, agradezco la sinergia que hemos logrado con las autoridades estatales y municipales", dijo el directivo. Advirtió que llegaron para quedarse y prevén un éxito, y que contratarán a 600 coahuilenses y les brindarán seguridad y empleo competitivo. "Nos emociona seguir creciendo en el Estado que nos vio nacer; señor gobernador Miguel Riquelme, reitero el compromiso con la población de Coahuila", señaló Gustavo Galindo. Para este evento, Hasta el Centro de Convenciones de Torreón acudieron, también, Eduardo Olmos Castro, diputado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Tereso Medina Ramírez, Secretario General de la CTM; Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía del Estado; y Ernesto Llamas, socio del Parque Torreón 2000. Además de otros funcionarios del orden estatal y municipal, empresarios y representantes de cámaras. Datos

El Gobernador Miguel Ángel Riquelme acompañado por Román Alberto Cepeda, Presidente Municipal de Torreón y Gustavo Galindo, Director de Recursos Humanos de LA Z Boy.

