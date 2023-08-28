Localizan a joven lesionado en márgenes del Río Sabinas en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Inconsciente y con una herida en la cabeza fue localizado un hombre en las márgenes del Río Sabinas en esta ciudad.

El individuo fue auxiliado por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja el cual respondió al nombre de Eduardo Fernández Torres de 27 años de edad, domiciliado en calle Xicoténcatl, número 404 de la zona centro.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, auxiliaron al joven desplazándolo al hospital más cercano para que recibiera atención médica oportuna.

Estos hechos se registraron el pasado fin de semana cerca de las 08:40 horas, manifestando el herido que desconocía como es que llegó a dicho lugar, localizándolo metros más adelante del lugar conocido como El Parque y el portón de una propiedad privada.