Alfonso Miranda celebra a la Virgen de Guadalupe en Sabinas con misa y verbena

SABINAS, COAH.- La comunidad católica de Sabinas se reunió para conmemorar el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, celebración que estuvo marcada por una verbena popular y una misa solemne encabezada por el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola.

Desde temprana hora, la calle Madero se llenó de música y color con la participación de 12 danzas de Matlachines, quienes ofrecieron su devoción a la Virgen Morena. Paralelamente, familias enteras convivieron en la tradicional verbena popular, donde se instalaron puestos de comida, juegos y actividades que reforzaron el ambiente festivo y comunitario.

Al mediodía, Monseñor Miranda Guardiola presidió la misa especial, en la que exhortó a los fieles a mantener la esperanza frente a las dificultades sociales actuales, como la falta de empleo, las enfermedades y otras problemáticas que aquejan a la región. Su mensaje buscó fortalecer la fe y la unión de la comunidad en tiempos de incertidumbre.

Durante la homilía, el obispo recordó las palabras que la Virgen dirigió a Juan Diego: "¿Te aflige tu corazón? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra?". Con esta reflexión, subrayó que el consuelo y la protección de María se extienden a todos sus hijos, invitando a los presentes a confiar en su intercesión y a vivir con esperanza.

La ceremonia concluyó con un llamado al arrepentimiento y a la conversión, invitando a los fieles a dejarse guiar por María para llegar a Jesús. Entre cantos, oraciones y muestras de fe, la comunidad de Sabinas reafirmó su devoción guadalupana, en una celebración que combinó tradición, espiritualidad y convivencia popular.