Negaban vacuna a 38 adolescentes

SABINAS, COAH.- Fue necesario advertir a la delegada de programas de la Secretaría del Bienestar, Claudia Garza del Toro, sobre las consecuencias jurídicas de no acatar una sentencia de un juez federal, para que la funcionaria accediera a vacunar a 38 menores de edad que obtuvieron un amparo.

La abogada Salma Bocanegra Reyna dio a conocer que este miércoles ella y otros litigantes acudieron a las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria en Sabinas, acompañando a 38 menores de edad y sus padres que fueron citados para que se les aplicara la vacuna contra el coronavirus, después de que tramitaron y obtuvieron un amparo.

Bocanegra explicó que habían sido citados específicamente para este día, sin embargo funcionarios de la Secretaría del Bienestar les pidieron que se retiraran del lugar aduciendo que no estaban autorizadas las vacunas.

La delegada de programas para la región Centro, Claudia Garza del Toro, no accedió a recibir una llamada telefónica de la abogada Bocanegra, y por mensaje de texto señaló que ella no se negaba, sino que era una instrucción del departamento Jurídico de la Secretaría el no aplicar las vacunas.

Uno de los abogados se trasladó a Piedras Negras para notificar al Juez de Distrito de la situación, y por la misma vía de mensaje de texto se apercibió a Garza del Toro que de acuerdo con la Ley de Amparo quien incurre en desacato puede ser sancionado con una multa o incluso la destitución del cargo.

Ante ello la funcionaria ordenó que se cumpliera con la vacunación a ese grupo de menores.

La abogada Bocanegra señala que tienen en trámite 40 amparos más, pues ante el regreso a clases presenciales crece el temor de los padres de familia a que sus hijos puedan contagiarse.

Bocanegra Reyna consideró una injusticia que el gobierno mexicano no acceda a la vacunación de menores de edad, y cuestionó que el alcalde de Piedras Negras, que pertenece a la misma corriente política, gestione incluso donaciones de vacunas en Estados Unidos para adolescentes de entre 12 y 17 años, con lo que reconoce la importancia de que estos jóvenes sean inmunizados.