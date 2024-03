Ninguna Queja Presentada Ante el IEC

SABINAS, COAH. - Fueron seis, los candidatos que se registraron el pasado 25 de marzo a las 0 horas, entre ellos dos coaliciones tres partidos políticos y una candidatura independiente, informa la presidenta del comité municipal electoral de Sabinas, Claudia Ramos Hernández.

Son los representantes de los partidos políticos, quienes se encargarán de acudir a recoger las constancias, en una sesión que tendrán este próximo sábado 30 de marzo, en dónde darán a conocer cuáles son las candidaturas que cumplieron con todos los requisitos de elegibilidad, y en el momento que se apruebe cada una de ellas, los representantes del partido recibirán la constancia para hacer entrega a sus candidatos, e inmediatamente al término de la sesión se les hará entrega de dicho documento.

Ramos Hernández confirmó que, al día de hoy, no se ha presentado ninguna queja por actos anticipados de campaña: "No, ninguna queja hasta este momento ante el comité, no hemos recibido.

Dijo que, tras este proceso, continúan las campañas e inician el 31 de marzo a las 0 horas, y concluyen el 29 de mayo.

Agregó que se continuará con la promoción del voto, que es lo que se está realizando con diversos programas, para que acuda la ciudadanía este 2 de junio a votar.