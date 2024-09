No me tocó morir en "Pasta de Conchos"

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El Minero Número 66 que se salvó de quedar atrapado en Pasta de Conchos aquella trágica fecha del 19 de febrero del 2006 responde al nombre Olaguer Martínez Flores.

El adulto mayor de profesión ingeniero, recordó que trabajaba en aquel entonces en la mina siniestrada, yo laboraba en el turno de tercera, sin embargo, por alguna razón, un día antes de la tragedia, me cambiaron de turno.

"No me tocó y hoy estoy aquí con ustedes, cosa que agradezco profundamente a Dios, mencionó, argumentando que lo que se requiere ahorita para lograr el rescate, es gente comprometida, gente que no busque engordar los puestos públicos en las oficinas centrales de la federación, gente comprometida consigo misma", abundó.

Dijo que no es posible que, a estas fechas, solo se haya recuperado un solo cuerpo, y añadió nosotros con estas manos y con recursos muy limitados, con grandes dificultades, rescatamos en el 2006 a 2 mineros: Felipe Torres Reina y, a Peñita que en paz descansen.

"Iniciamos una nueva etapa y alguien me decía eres muy terco, reconozco que, sí lo soy, pero puedo exponer mi vida para demostrar mi verdad, la verdad que ya todos sabemos puesto que el rescate pude ir más rápido para localizar a los compañeros donde teóricamente están", destacó el ciudadano.

Agregó que, los planos que muestra la empresa son inexactos pues muestran cañones que no existen, de otras galerías que no están, sin embargo, los rescatistas trabajan basados en la información que les dieron, pues que sigan adelante, externó.

Martínez Flores aseveró que es en la Lumbrera 1 donde se ubicaba la Frente Larga de la antigua mina Pasta de Conchos y en el caso de la Lumbrera Dos ahí era el minero 4 que es donde andaban los mineros trabajando.

"Desafortunadamente CFE dio nombres de mineros que aparentemente se encontraban en la Lumbrera Uno, revelando a la vez que se encontraba un "mulero" lo cual no fue así.

Hoy solamente exigimos que se agilice el rescate, pero, con toda la seguridad que se requiere protegiendo a la vez la vida de los mineros que realizan las acciones para ubicar a los 62 trabajadores que faltan, acentuó el entrevistado.