´No podemos salir y tampoco acercarnos´

SABINAS, COAH.- "Nos estamos volviendo locos, no hemos dormido, no nos dan información, no nos dejan salir, tampoco dejan entrar a los buzos, ya no podemos más". Expresó vía telefónica, totalmente destrozada y desesperada Ary Moreno, hermana e hija de José Moreno Morales y José Moreno Leija, mineros atrapados desde hace más de una semana en "El pinabete".

En entrevista para LA VOZ, la desconsolada mujer, expresó que no se ha visto nada de avances desde que se registró este trágico accidente donde, lamentablemente diez mineros quedaron atrapados, entre ellos su papá de 44 años de edad y su joven hermano de apenas 22 años.

Confirmó que, desde algunos días, el Ejército Mexicano les ha negado la salida del lugar donde fueron resguardados, para que no brinden información a los medios de comunicación, además de que tampoco a ellos se les comparte la información real de lo que está sucediendo dentro del pozo.

"Nos dicen que ya no hay agua en el pozo, que ya está vacío y que en uno hay tres metros y en otro siete metros, no dejan bajar a los mineros, ya no podemos más urge que se metan a rescatar a nuestras familias, nos sentimos muy mal". Dijo con total desesperación.

Así mismo, mencionó que, las autoridades no dejan entrar tampoco a los buzos, ya que, desde hace dos noches les prometieron a las familias que ya entrarían los rescatistas y mintieron y pararon labores por un tiempo, argumentando al día siguiente que si lo hicieron.

"A mi hermanito ya le debe de faltar el aire, nada más tiene 22 años, ya no va a poder respirar, es muy difícil, también está ahí mi papá, porque son así, nos duermen, nos dicen que nos durmamos bien temprano para que no nos demos cuenta que no trabajaron". Puntualizó totalmente desconsolada.