Ofertan 500 empleos

SABINAS, COAH.- Con la finalidad de fortalecer el sector económico, el gobierno municipal de Sabinas llevó a cabo la Feria del Trabajo 2017, en donde participaron más de 22 empresas y negocios del sector Industrial, Minero, Construcción y Comercial, ofertando más de 500 plazas laborales.

Raúl Dante Guajardo, director de Fortalecimiento Municipal y Fomento Económico, destacó que existe mucha demanda de mano de obra en maquiladoras, empresas inmobiliarias y de prestadores de servicio, por lo que la Feria del Trabajo 2017 permitió que obreros y jóvenes profesionistas se integren al sector laboral y al desarrollo económico del Municipio.

El director de Fortalecimiento Municipal y Fomento Económico, indicó que de forma permanente mantiene una vinculación con las empresas del Sector Industrial y con el Sector Comercial, para lograr que Sabinas siga siendo atractivo y confiable para el Sector Privado, y que de esta forma se mantengan las inversiones y creaciones de fuente de empleo.

Algunas de las empresas que participaron en la Feria del Trabajo fueron Soriana, Jaropamex, Super Gutiérrez, Trinity, Cassa, Servicio Panamericano, Seguridad Pública Municipal, Avomex, Express 57, Oxxo, Bodega Aurrera, Elección, Consulte, entre otras.

Actualmente, en Sabinas se generan cerca de 23 mil fuentes de empleo, por lo que la función del Gobierno Municipal es la de brindar todas las facilidades de operación a las empresas y negocios con los que se cuenta en la localidad.