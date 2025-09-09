Operativo de seguridad en Sarabia tras cateo en domicilio de Sabinas

Sabinas, Coahuila.- La tarde de este martes 9 de septiembre, diversas corporaciones de seguridad realizaron un cateo en un domicilio ubicado sobre la calle América, casi esquina con Bolívar, en la colonia Sarabia de esta ciudad.

El operativo fue encabezado por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Municipal y personal de la Policía de Acción y Reacción (PAR), quienes aseguraron el perímetro y ejecutaron la intervención conforme a los protocolos establecidos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los resultados oficiales del cateo. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado emita un comunicado que detalle los hallazgos, posibles aseguramientos o detenciones derivadas del operativo.

Vecinos del sector reportaron una fuerte presencia de unidades oficiales y elementos armados, lo que generó expectación y preocupación en la zona. Las autoridades han reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana y el combate a actividades ilícitas en la Región Carbonífera.