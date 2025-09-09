Productores de Manzana en Arteaga Inician Temporada con Precio Favorable

ARTEAGA, COAHUILA.- Los productores de manzana en el municipio de Arteaga iniciaron la temporada con un precio favorable, alcanzando entre 20 y 25 pesos por kilo en empaque, lo que representa un arranque positivo para el sector.

Este costo supera al registrado el año anterior, cuando el precio rondaba los 15 pesos por kilo, lo que había generado incertidumbre entre los agricultores por la baja rentabilidad.

Aunque la producción en esta ocasión es menor, el aumento en el valor de venta permite equilibrar los ingresos y mantener la expectativa de un cierre estable para la cosecha.

Los empaques y el tipo de presentación influyen en la variación del precio final, sin embargo, en general se mantiene una tendencia superior respecto a la temporada pasada.

Los productores consideran que este inicio representa un respiro para la economía local, pues la manzana es uno de los cultivos más importantes en la región de Arteaga y genera empleos directos e indirectos.

Con este panorama, la expectativa es que el precio se mantenga estable durante el resto de la temporada, lo que permitiría a los agricultores enfrentar con mejores condiciones los retos de la baja producción.

Los productores están listos para ofrecer sus productos en el Festival de la Manzana que arrancara el 12 de septiembre y terminará el 16 de septiembre.