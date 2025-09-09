Vecinos de Arteaga Demandan Acceso a Exámenes Médicos Gratuitos

ARTEAGA, COAHUILA.– La jornada de salud gratuita realizada el pasado lunes en las Clínicas Municipales Arteaga generó inconformidad entre la ciudadanía, ya que únicamente se llevó a cabo durante una mañana de tres horas y muchos habitantes no pudieron aprovecharla.

Las pruebas de glucosa, colesterol y electrocardiogramas fueron dirigidas a personas mayores de 50 años.

Sin embargo, el reducido tiempo de aplicación dejaron a varios interesados sin la posibilidad de acceder al servicio.

Vecinos señalaron que se trata de exámenes médicos importantes para la prevención de enfermedades crónicas y consideran que el beneficio debería extenderse a más fechas.

"Está muy bien que nos los ofrezcan gratis, pero un solo día no alcanza para toda la gente que lo necesita", expresó una habitante.

La petición ciudadana es que estas jornadas no se limiten a un evento aislado, sino que se programen de manera periódica y con más horarios disponibles.

Asimismo, se pidió que se incluyan otras comunidades del municipio, donde las personas enfrentan mayores dificultades para trasladarse.

La expectativa de la población es que la administración tome en cuenta estas solicitudes para que más personas puedan beneficiarse.