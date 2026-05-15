SNTE en Frontera: Gilberto Padilla Ramírez exige atención a infraestructura educativa

FRONTERA, COAHUILA.- El secretario de Organización de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gilberto Padilla Ramírez, hizo un llamado a quienes buscan una diputación local para que, sin importar colores partidistas, mantengan como prioridad las necesidades del magisterio y fortalezcan la infraestructura educativa en el estado.

Señaló que una de las principales peticiones del sector docente es que los futuros legisladores impulsen mejores condiciones para las escuelas, especialmente en materia de mantenimiento, financiamiento y espacios adecuados para el desarrollo de las actividades académicas.

"INDEPENDIENTEMENTE del partido o la afinidad política que tiene cada uno de los candidatos, siempre ver por el magisterio, ya la persona que llegue como diputado local y forme parte del Congreso del Estado, es importante que sume y aporte para el magisterio", expresó.

Padilla Ramírez subrayó que el magisterio representa una pieza clave dentro del tejido social, ya que forma parte esencial de todo proceso educativo y del desarrollo comunitario, por lo que no debe quedar fuera de las decisiones legislativas.

Explicó que, si bien la parte sindical atiende directamente las condiciones laborales de los docentes, también es indispensable que desde el ámbito gubernamental se garantice el fortalecimiento estructural de los planteles escolares.

"Pedimos la atención de nuestras escuelas, la parte sindical atiende la situación de los docentes, pero no podemos dejar de lado la parte de estructura y financiar las escuelas, es fundamental para que todo el proceso educativo se dé de forma correcta, que sea capaz de atender las verdaderas necesidades", puntualizó.

Indicó que actualmente la Sección 38 cuenta con alrededor de 2 mil 200 maestros en todos los niveles educativos, por lo que insistió en que las decisiones legislativas deben considerar al sector como una prioridad para asegurar una educación de calidad.