Óscar Ríos entrega cisterna de agua en Rancho Nuevo, Coahuila

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Habitantes del ejido Rancho Nuevo, perteneciente al municipio de San Juan de Sabinas, recibieron una cisterna con capacidad para almacenar 10 mil litros de agua, como apoyo ante las necesidades de abastecimiento que enfrenta la comunidad.

La entrega fue encabezada por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, quien señaló que uno de los compromisos de su administración, en coordinación con el Gobierno de Coahuila que encabeza Manolo Jiménez Salinas, es mantener cercanía con la ciudadanía y atender sus principales necesidades.

El edil destacó que este apoyo busca contribuir a solventar las necesidades de las familias ante la falta de agua, y afirmó que su gobierno continuará cercano a Rancho Nuevo y al resto de las comunidades rurales del municipio, a las que aseguró no dejará solas.

Ríos Ramírez recordó que recientemente estuvo este poblado donde inauguraron las letras emblemáticas de la comunidad, al señalar que fortalecer la identidad de cada ejido es importante para su administración y que los sectores rurales son tomados en cuenta.

Por su parte, Ramiro Portales Castillo, secretario de Desarrollo Rural, expresó su satisfacción por este apoyo y señaló que, para los habitantes del ejido, representa el cumplimiento de un compromiso más por parte de la administración municipal que encabeza el alcalde Óscar Ríos Ramírez.

En el evento también estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Fernando Mondragón Aguilar; José Beltrán, presidente del Comisariado Ejidal; integrantes de la mesa directiva y habitantes de Rancho Nuevo.