Con visión, liderazgo y resultados

SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.- En San Juan de Sabinas, el trabajo coordinado entre el alcalde Óscar Ríos Ramírez y el gobernador Manolo Jiménez Salinas no es discurso: es una ruta estratégica que está generando resultados tangibles en la vida diaria de la ciudadanía. Hoy, esta alianza institucional se traduce en más infraestructura, mayor seguridad y mejores condiciones de desarrollo para miles de familias.

La colaboración entre Óscar Ríos y Manolo Jiménez

Bajo una visión clara de gobierno cercano, eficaz y con sentido social, durante este 2026 se fortalecerá la inversión en obras de infraestructura educativa, deportiva y de pavimentación, a través de la gran estrategia estatal Mejora Coahuila, que se consolida como el principal instrumento para cerrar brechas de desigualdad, dignificar los espacios públicos y detonar oportunidades en cada colonia y comunidad del municipio.

Uno de los avances más significativos ha sido la instalación de cerca de 2 mil 600 luminarias LED en distintos sectores de San Juan de Sabinas, acción que ha sido posible gracias al respaldo decidido del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y que hoy representa calles mejor iluminadas, entornos más seguros y mayor tranquilidad para las familias.

San Juan de Sabinas, el municipio más seguro

En materia de seguridad, San Juan de Sabinas se posiciona como el municipio más seguro de la región Carbonífera, resultado de una estrategia firme que privilegia la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la prevención del delito y la proximidad social, modelo que ha sido impulsado desde el Gobierno del Estado para garantizar la paz y el orden en cada rincón del municipio.

Esta colaboración sólida entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal demuestra que cuando hay voluntad política, liderazgo y trabajo en equipo, las acciones se convierten en resultados, y los resultados en bienestar para la ciudadanía. En San Juan de Sabinas, el desarrollo no se promete: se construye todos los días con estrategia, coordinación y compromiso.