Refuerza Coahuila operativos

SALTILLO, COAHUILA.- Luego de que en Jalisco fuera abatido Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho" y señalado como dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Gobierno de Coahuila desplegó un reforzamiento inmediato de su estrategia de seguridad en distintos puntos del territorio estatal.

El fiscal general, Federico Fernández Montañez, informó que la decisión se tomó por indicaciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de anticiparse a cualquier posible repercusión derivada de los acontecimientos ocurridos en el occidente del país.

Aunque hasta el momento no se han reportado incidentes vinculados a estos hechos en la entidad, el funcionario explicó que el modelo de seguridad de Coahuila contempla acciones preventivas ante situaciones de alto impacto nacional. En ese sentido, subrayó que la prioridad es mantener la vigilancia activa y fortalecer la capacidad de respuesta.

Acciones de la autoridad

Como parte del dispositivo, la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Policía Estatal de Coahuila mantienen operativos coordinados con autoridades federales y municipales. Los despliegues incluyen filtros de inspección, patrullajes estratégicos y presencia reforzada en carreteras, accesos y zonas consideradas de atención prioritaria.

Fernández Montañez enfatizó que la estrategia se basa en la prevención, la inteligencia y la coordinación interinstitucional. "Trabajamos con determinación para proteger a las familias coahuilenses", expresó.

Clima de estabilidad

Las autoridades estatales reiteraron que prevalece un clima de estabilidad y que continuarán las labores conjuntas con fuerzas federales para preservar la paz y el orden en el estado.