Últimos días del 10 % de descuento en el predial

SALTILLO, COAHUILA.- La tesorera del Gobierno Municipal de Saltillo, Lissette Álvarez Cuéllar, recordó que en los últimos días del mes de febrero se mantiene vigente el 10 por ciento de descuento en el pago del predial, así como la posibilidad de ganar uno de los 100 premios de 10 mil pesos en efectivo que se sortearán entre los contribuyentes cumplidos.

Álvarez Cuéllar comentó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, hay múltiples opciones tanto presenciales como en línea para realizar este pago de una forma sencilla y segura.

"Invitamos a las y los contribuyentes que aún no han pagado su impuesto predial para que lo hagan en estos últimos días de febrero, aprovechando los beneficios que se ofrecen", afirmó la Tesorera Municipal.

Siguen disponibles las cajas de la Presidencia Municipal en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde; así como la caja del Mercado Juárez, de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

También se mantienen los módulos externos en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, que operan de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Mientras que para el pago vía remota las opciones son en el portal oficial del Gobierno Municipal de Saltillo, en www.saltillo.gob.mx; en la plataforma Saltillo Fácil en www.saltillofacil.gob.mx; o bien, en Visor Saltillo, en https://visor.saltillo.gob.mx/.

Finalmente, puede pagarse a través del Chat Bot del Municipio de Saltillo en el número 844-160-08-08, seleccionando la opción 1 "Consulta de adeudo y pago predial", escribiendo la clave catastral y el nombre completo.

Álvarez Cuéllar recordó que se sortearán 50 premios de 10 mil pesos en efectivo cada uno entre quienes paguen su predial en enero o febrero; y otros 50 entre quienes lo hagan en el primer trimestre del año.