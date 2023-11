Paraliza la STyPS minas de carbón

SABINAS, COAH. Un promedio de siete Productores de Carbón continúan paralizados para continuar con sus trabajos debido a que sus desarrollos Mineros están con restricciones por parte de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social.

José Bogar Montemayor Garza, Presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, señaló que se habían liberado alrededor de ocho minas que tenían restricciones pero aún quedan siete de un total aproximado de 16 desarrollos mineros.

"Esto se debe a que algunos Productores se habían tardado en los trámites, otras que no habían cumplido, es una mezcla de todo y pues no están surtiendo, siendo una situación difícil para ellos porque no pueden entregar carbón", dijo Bogar Montemayor.

Agregó que los contratos multianuales fenecen el próximo 2024, sin embargo los productores que ya van terminando sus pedidos de carbón se les está haciendo una ampliación de 50 por ciento del total de los pedidos.

El volumen que se asignó es menos al que se tenía en años anteriores que eran tres millones y en la actualidad solo fue un millón de toneladas, lo que repercute en el circulante de los negocios de diferentes ramos que se ubican en la Carbonífera.

Se había abierto una licitación para el 2024 la cual está detenida, esperando a que esto se destrabe a finalizar el presente año, agregó que finalmente lo que se está haciendo es ampliar los pedidos pero esto no es suficiente para reactivar la economía de años anteriores.