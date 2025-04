Pese a intenso calor Sin agua vecinos de Lomas de las Vírgenes

SABINAS, COAH.- La problemática del agua en la Colonia Lomas de las Vírgenes se agudiza con la llegada del calor, y los habitantes como José Manuel García Delgado, mejor conocido como "Pepe Vírgenes", han alzado la voz ante lo que consideran una falta de compromiso de las autoridades. Vecino de la calle Virgen del Perpetuo Socorro, Pepe reconoce que conseguir el vital líquido se ha convertido en un verdadero reto diario.

En entrevista, el ciudadano explicó que ha logrado sortear la situación gracias a su pickup, con la que traslada tambos para conseguir agua potable. Sin embargo, señala que no todos los vecinos tienen esa posibilidad. "Yo tengo cómo moverme, pero la mayoría no. Hay gente mayor, personas con niños, que simplemente no tienen cómo ir por agua", lamentó.

Pepe también recordó cómo, durante las campañas electorales, figuras como el actual alcalde Chano Díaz acudían con frecuencia al sector para apoyar con el suministro. "Antes venían, traían pipas, prometían que no nos iba a faltar el agua. Pero después de ganar, las visitas se acabaron", expresó con evidente decepción.

La situación se agrava con el aumento de las temperaturas, que ya comienzan a rondar los 40 grados centígrados. En este contexto, Pepe hizo un llamado a las autoridades municipales. "No se trata de un lujo, es una necesidad básica. El calor es insoportable y necesitamos agua para vivir, no es justo que sólo llegue el recibo puntualmente", denunció.

Vecinos de Lomas de las Vírgenes comparten la preocupación de "Pepe Vírgenes", y esperan que las autoridades escuchen su clamor. Mientras tanto, la comunidad se organiza como puede para hacer frente a una crisis que, año con año, se vuelve más crítica y desesperante y se preguntan: ¿Dónde está la solución permanente al abasto del agua potable?