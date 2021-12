Preocupa alza de inflación

SABINAS, COAH. - Ante la inflación demasiado elevada por la que actualmente atraviesa el país, la actividad económica es preocupante para la zona carbonífera, sin embargo, se confía en los contratos de carbón, que podrían rescatar a la región.

Gregorio Garza Balli, presidente de la CANACO Sabinas, recordó que, desde el año 2019, donde surgió la gran crisis de carbón, cuando se dejó de comprar el mineral, la región no se ha podido levantar por completo, sin embargo, se ha podido sobrellevar esta situación.

"Si entrando el 2022, se dan los llamados contratos multianuales, donde se habla de más de 2 millones de toneladas, sería excelente y de la mejor manera lo estaríamos recibiendo todos los comerciantes" dijo el entrevistado.

Mencionó que, a pesar de que, en los contratos de carbón anteriores, se habló de grandes cantidades entregadas, lamentablemente no sirvió de nada, ya que esto no se vio reflejado en la localidad.

Finalmente, Garza Balli aclaró que, se seguirá trabajando y buscando una mejora no solo para Sabinas, sino para toda la Región Carbonífera, donde los beneficiados no sean para unos cuantos, si no todos los ciudadanos que trabajan arduamente, sobre todo en el giro carbonero.