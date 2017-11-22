Preparan empresas pago de aguinaldos

SABINAS, COAH.- Olegario Espinoza Puente, asesor del sindicato de trabajadores de la empresa Electrocontak de Sabinas dio a conocer que será en los primeros días del mes de diciembre cuando los trabajadores de esta empresa estén recibiendo lo correspondiente a su aguinaldo y demás prestaciones.

El entrevistado explicó que será el día ocho de diciembre cuando ellos perciban su ahorro junto con su pago de nómina y será la próxima semana cuando se les entregue lo correspondiente al aguinaldo.

Indicó que estas prestaciones se les adelanta debido a que se aproxima el banquetazo navideño y ante ello la empresa hace el esfuerzo para que se les pague con tiempo y ellos puedan disfrutar el beneficio de los descuentos que se ofrecen en ese evento.

Destacó que ellos por lo regular hablan con la empresa para llegar a estos acuerdos para que les paguen antes del día 15 de diciembre ya que además de que ya se esta organizando lo que será la posada navideña.

Explicó que ya se tiene el grupo que estará alternando esta fiesta, siendo la agrupación musical Míster Chivo, sin embargo, aún no tienen el lugar donde se estará realizando debido a unos altercados que tuvieron.

Por último, informó que se está realizando la contratación de personal en estos momentos además de que se está exhortando a los trabajadores para que no falten debido a que la última semana del mes de diciembre estarán disfrutando de una semana de vacaciones.