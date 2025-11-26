La Fiscalía General del Estado mantiene activo el caso de Erick N en Coahuila

SABINAS, COAHUILA.- Erick N enfrenta un proceso penal tras ser acusado por el delito de violencia familiar, según confirmó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán. La autoridad informó que en los próximos días se establecerá la fecha de audiencia ante un juez penal para dar continuidad al caso.

El señalado fue detenido recientemente por elementos de seguridad; sin embargo, obtuvo su libertad al contar con un amparo concedido por un juzgado de distrito con sede en Monterrey, Nuevo León. Este recurso legal permitió que el indiciado quedara en libertad, aunque el proceso judicial en su contra sigue vigente.

De acuerdo con Garduño Guzmán, la causa penal no ha sido suspendida y se mantiene activa en los tribunales. La autoridad judicial será la encargada de fijar la fecha en que se llevará a cabo la audiencia correspondiente, en la cual se determinarán los pasos a seguir dentro del proceso.

El caso ha generado interés en la sociedad sabinense, debido a que involucra a personas ampliamente conocidas en la región. Desde octubre de 2024, cuando se presentó el primer incidente doméstico, la situación ha sido objeto de atención pública y comentarios en distintos sectores.

Con la próxima audiencia, se espera que el proceso avance y se esclarezcan los hechos que dieron origen a la acusación. La Fiscalía reiteró su compromiso de dar seguimiento al caso conforme a la ley, mientras la comunidad permanece atenta al desarrollo de este procedimiento judicial.