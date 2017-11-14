Promueven función de box

SABINAS, COAH.- En esta ciudad se llevará a cabo el próximo sábado la pelea de box amateur “Knokcout a las Drogas” en el gimnasio municipal, ofreciendo a los aficionados más de 15 peleas amateur.

La función de box se realizará con un muy buen espectáculo el 18 de Noviembre en las instalaciones ya antes mencionadas, donde se tiene programado además realizar una pelea profesional con la participación Azael “Pelón” Méndez, Vs Héctor “Goyo” Barrón.

Los participantes están ya en la última preparación mismos que enfrentarán a boxeadores de la ciudad de Saltillo.

Cabe señalar con esta será la 4 función de box amateur del programa Knockout a las drogas.

La función iniciará en punto de las 19:00 horas en las instalaciones del Gimnasio Municipal de Sabinas, la entrada general será de 30 pesos y en torno a niños menores de edad no pagan boleto.