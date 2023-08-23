Reconoce alcaldesa de Sabinas a bomberos

Sabinas, Coahuila.- Al mencionar que los bomberos tienen la confianza, el respeto y la admiración de la sociedad y su presencia en las calles genera tranquilidad entre los ciudadanos, la alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez les dijo que cuentan con todo el apoyo de la administración municipal para el mejor cumplimiento de sus funciones, lo anterior en el marco de la celebración de su día, donde estuvieron presentes miembros del cabildo, así como el coordinador de Protección Civil, Orlando Camacho.

Reconoció la alcaldesa que, el de Sabinas es un cuerpo de bomberos muy profesional y eficiente. “Estamos orgullosos de poder celebrar con ustedes este día y nos comprometemos a seguir respaldando su labor; en breve les entregaremos de nueva cuenta uniformes y estamos pendientes del mantenimiento de las unidades, así como la dotación de equipo y herramientas para salvaguardar la integridad de la sociedad. Hace poco los apoyamos con la remodelación de la base, con una bomba hidroneumática e iluminación de baños”.

Dijo que, en Sabinas, se valora, reconoce y agradece el trabajo que realizan los ellos los 365 días del año, porque no hay un solo día en que no los necesitemos y en Sabinas, el corazón de la Región Carbonífera honramos su labor.

Entregó reconocimientos por trayectoria de más de 40 años a José Pichardo González, por más de 20 años a Juan Antonio Aguirre Tapia, Heriberto Arreaga Campos, René Badillo Morales y Marco Antonio García Chávez; por más de 10 años Jordán Abelardo Blancas Cervantes y José Armando González Rodríguez.

Les entregaron incentivos económicos a todos, tanto a bomberos de planta como voluntarios y la alcaldesa Diana Haro dijo que, “con verdadero orgullo aprovecho este momento para felicitarlos por su loable labor en apoyo a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas en la extinción de incendios, rescate de personas, en casos de siniestros, manejo y control de derrames y desastres químicos, salvamento de personas, trabajos de altura y hasta en accidentes de tráfico.

“Todo esto se dice fácil, pero implica arriesgar su propia vida y, de eso se trata esta conmemoración: de visibilizar el noble oficio de todos ustedes los bomberos, personajes que, por cierto, aprendemos a admirar y a respetar desde que somos niños”.

