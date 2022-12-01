Reconoce Diana Haro Gobierno de Miguel Riquelme

Sabinas, Coahuila.- Al destacar que el mandatario Estatal Miguel Ángel Riquelme Solís es un ejemplo a nivel nacional con importantes avances registrados en Coahuila en estos 5 años de su gobierno, la alcaldesa de Sabinas Diana Guadalupe Haro Martínez destacó los rubros de infraestructura, desarrollo urbano, seguridad, salud, asistencia social, cultura y educación, con un respaldo absoluto hacia los municipios aún con los reajustes presupuestales por parte de la federación, que no han sido obstáculo para salir adelante.

"En Sabinas sabemos qué tenemos todo su respaldo y lo hemos visto en cada una de las visitas que nos ha hecho siempre cargado de beneficios".

En materia económica, dijo la alcaldesa, el crecimiento ha sido sostenido y seguro en las diferentes regiones del estado lo que garantiza empleo para la mano de obra y lo vemos en Sabinas con más de 23 mil afiliados al IMSS.

"También somos el segundo Estado que más exporta y eso es reflejo de la confianza de los empresarios que invierten en un estado seguro, con paz y tranquilidad laboral".

"En el marco del quinto informe de gobierno que se rindió hoy, hacemos manifiesto nuestro reconocimiento al mandatario de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, por todo lo que ha logrado en el estado. Aquí en Sabinas damos cuenta de la certidumbre legal al entregar un importante número de escrituras a ciudadanos que carecían de ellas, también el respaldo en materia de seguridad pública con la entrega de patrullas, el respaldo económico que se refleja en importantes inversiones en materia de pavimentación, bacheo, alumbrado público, educación y salud, entre muchas cosas más", señaló la alcaldesa.

Reiteró el respaldo de la administración municipal 2022-2024 que preside y de los sabinenses hacia el gobernador del Estado.

"Estoy segura que en el siguiente año habrá muchas obras más que se ejecutarán en nuestro municipio y el estado con el apoyo de Miguel Ángel Riquelme Solís".