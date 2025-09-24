Viudas y deudos honran memoria de mineros desaparecidos en Mina 8

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Este próximo domingo 28 de septiembre, viudas y deudos de Pasta de Conchos recordarán mediante ceremonia el ingreso que realizaron al complejo de carbón hace ya 17 años en busca de 63 mineros que quedaron atrapados en dicho lugar.

Elizabeth Castillo Rábado dijo que, se cumplirán XVII años cuando un grupo de mujeres viudas de los mineros abandonados en los socavones de la mina 8 Pasta de Conchos, decidieron buscar por cuenta propia a sus seres queridos.

Recordó que, tomaron la mina, junto con organizaciones solidarias y bajaron al desarrollo de carbón para constatar las condiciones reales en que se encontraba después de ser abandonada el 4 de abril del 2007 sin importarles los cuerpos que aún se encontraban ahí.

Obtuvieron evidencias fotográficas recorriendo los socavones hasta la profundidad de 150 metros y 1500 metros longitudinales, desde la bocamina hasta la diagonal 15 donde ya no se pudo avanzar por la inundación que existía a partir de la diagonal 13.

La incursión a la mina aquel 28 de septiembre del 2008, no fue un acto espontáneo, obedeció a un estudio sistemático de los elementos físicos y químicos a los que se iban a enfrentar las personas, quienes contaban con toda una información recabada desde el mismo día del siniestro.

De acuerdo al orden del día: en punto de las 09:00 horas será el registro de delegados en el campamento, posteriormente a las 10:00 am se llevará a cabo la instalación de la mesa y lectura de la convocatoria, seguido a las 10:30 horas del mensaje de bienvenida por una de las viudas.

Luego a las 11:00 horas se tendrá la participación de los delegados, a las 12:30 horas el depósito de la ofrenda floral al interior de la mina y a las 13:00 horas una comida para los presentes.