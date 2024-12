Reportan usuarios problemas con la red celular.

SABINAS, COAH.- Desde hace aproximadamente veinte días, muchos usuarios de la red de telefonía celular Telcel han reportado problemas con sus líneas, específicamente con la recepción de llamadas y mensajes de texto.

Según expertos en la materia, el problema se debe a la actualización de la red de telefonía celular de la 4G a la 5G, lo que ha causado errores en el sistema y ha afectado a muchos usuarios.

Los problemas reportados incluyen la incapacidad para recibir llamadas y mensajes de texto, y en algunos casos, los teléfonos solo funcionan con datos, lo que permite el acceso a redes sociales y otros servicios de internet.

Juan Carlos Hernández Hernández aseguró que el problema no se debe a un fallo en los teléfonos móviles, sino a la actualización de la red de telefonía celular 5G. Aunque no se ha establecido un plazo determinado para la resolución del problema, se espera que el sistema se actualice poco a poco y que el servicio se restaure para los usuarios afectados.

En algunos casos, los usuarios han optado por cambiar el chip o incluso comprar un nuevo teléfono, pero esto no siempre ha resuelto el problema. Por lo anterior, se recomendó a los usuarios afectados que esperen a que el sistema se actualice y que no realicen cambios en sus teléfonos o líneas, ya que esto no garantiza la resolución del problema.