Responderá depravado ante el juez

SABINAS, COAH.- Tras los hechos ocurridos el pasado miércoles en donde una menor sufriera abuso sexual saliendo de la secundaria Venustiano Carranza, el delegado, Ulises Ramírez comentó, que el individuo será judicializado para resolver su situación jurídica.

Luego de ser detenido y consignado ante el Ministerio Público el sujeto fue interrogado en torno a los hechos ocurridos de tal manera que el juez decidirá su situación.

De igual manera el delegado de la Fiscalía recalcó que sumarán esfuerzos con elementos policiacos, para que este tipo de situaciones no se den para mantener la seguridad de la sociedad estudiantil de la Carbonífera.

Para finalizar dijo que solo se espera a que se fije fecha y hora para que Pablo N sea presentado ante el juzgado penal y se realice su audiencia inicial por el delito de abuso sexual que cometió el día 23 de octubre del presente año.