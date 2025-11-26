CONANP organiza ciclo de conferencias ambientales en Sabinas

SABINAS, COAHUILA.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) anunció la realización del XIII Ciclo de Conferencias Ambientales, enfocado en la conservación y estudio de aves migratorias y nativas. El evento tendrá lugar este jueves 26 de noviembre en el Tecnológico Nacional de México, Campus Región Carbonífera, a partir de las 11:00 horas en la Sala Audiovisual.

Durante una rueda de prensa encabezada por Javier Ruiz Izaguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de la Región Carbonífera, se destacó la importancia de este ciclo de conferencias como un espacio abierto a la comunidad. La iniciativa busca fomentar la participación ciudadana en temas ambientales y fortalecer el conocimiento sobre la riqueza natural de la región.

Christian Gómez Piña, representante de la CONANP, reiteró la invitación al público en general para asistir a las actividades programadas. Subrayó que el ciclo de conferencias representa una oportunidad única para acercarse al estudio de las aves, comprender su valor ecológico y reconocer el papel que desempeñan en los ecosistemas locales.

Entre los temas que se abordarán destacan la presentación de la Guía Ilustrada de las Aves 2025, una herramienta de consulta para estudiantes y especialistas; la conferencia Valorando las Aves de la Región, que busca sensibilizar sobre la importancia de estas especies en el equilibrio ambiental; y la exposición sobre El Museo de las Aves de México, institución reconocida por su labor en la preservación y difusión del patrimonio natural del país.

Con este XIII Ciclo de Conferencias Ambientales, Sabinas se consolida como un punto de encuentro para investigadores, estudiantes y ciudadanos interesados en la conservación de la biodiversidad. La CONANP y el Tecnológico Nacional de México invitan a la población a sumarse a este esfuerzo colectivo que busca fortalecer la conciencia ecológica y el compromiso con el cuidado de las aves y su hábitat.