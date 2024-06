Satisfechos con Nuevo Foro de Abogados

SABINAS, COAH.- Tras haberse conformado un nuevo foro de abogados en la región carbonífera, en donde se señala que están en desacuerdo con la otra asociación, por motivos de exclusión de muchos miembros del gremio, algunos abogados invitados emiten su opinión.

El abogado Eladio Romero Dávila, mencionó que esta mesa directiva le parece correcta, ya que es un cuórum incluyente, en donde toda la gente participa de manera activa, para elegir la directiva que les va a preceder los siguientes dos años en el "Foro de abogados" en la Región Carbonífera, en la cual fue invitado como consejero.

Señala que existe otra agrupación, en la cual por razones que él desconoce no fueron admitidos muchos abogados de la región, a formar parte del colegio de abogados de la región carbonífera, y en lo personal menciona que está en desacuerdo con la convocatoria que se realizó en el colegio para la mesa directiva, por eso no participó a una asamblea en la cual no sabe si la celebraron. Es por ello que accedió a asistir a esta foro de abogados, en el cual considera son más incluyentes y más respetuosos del gremio.

En donde van a estar desde su trinchera apoyando los proyectos, que se estén presentando en esta mesa directiva, presidida por el licenciado Ismael Rodríguez Monreal.

Por su parte la Licenciada Mireya Dueñas Rocha, asesora del foro de abogados, expresa estar muy contenta por la respuesta que obtuvieron del gremio de abogados, siendo arriba de 85 los que atendieron la invitación. Misma que agradeció a todos los presentes por sentir el apoyo de ellos, el cual todo es recíproco, y todo lo hacen por el bien de todos ellos. Atendiendo al llamado arriba de 85 abogados.

Señaló que el objetivo principal de este foro es: "Seguirse formando, fortaleciendo, traer más cursos para seguirse capacitando, todo por el bien de todos los abogados". Así mismo invitó a los demás abogados a que se unan, y quieran participar en el foro. Todos son Bienvenidos, incluyendo también a estudiantes de a partir del sexto semestre, litigantes aunque estén o no trabajando en el gobierno, todos son recibidos.

La abogada Linda Azucena Ramón Fernández, de la junta local de conciliación y arbitraje, en su opinión mencionó que es un nuevo foro de abogados que se les está contemplando a la mayoría del gremio, sin distinción alguna, y están muy contentos de participar, la misma atendió la invitación de la licenciada Isadora Rodríguez y el licenciado Máyelo.

Aludió que está de acuerdo junto con sus compañeros de trabajo, con los puntos de acuerdo que se vieron, en dónde les dio mucho gusto que están considerando más el gremio femenil. "Hay más inclusión en cuanto a las mujeres, eso nos agradó a la mayoría de las abogadas que estaban presentes. Vamos a confiar en este nuevo proyecto, en dónde harán un buen trabajo, y un buen equipo entre todos y todas".