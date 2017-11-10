Se incendia Blazer

SABINAS, COAH.- Una movilización se registró la noche de ayer por parte del cuerpo de Bomberos luego que reportaron que una camioneta se estaba incendiando.

Los hechos fueron registrados alrededor de las 18:40 horas de ayer sobre la carretera federal 57 a la altura del paraje conocido como el Mirador en esta localidad.

En el citado lugar, luego de un cortocircuito fue el que se registró en una unidad Bleiser 4 x 4 color guindo con negro con placas FKR4377 de Coahuila, misma que era conducida por el trabajador de Trinity de nombre Rogelio Méndez, vecino de esta localidad.

Bomberos de esta localidad, realizaron las maniobras en la unidad, por tal motivo el cortocircuito fue en el cableado que va a la luz; por fortuna no pasó a mayores.