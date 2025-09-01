Cristina Amezcua González lidera coordinación para asegurar éxito de la Gran Cabalgata de Sabinas en Coahuila

La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos en Coahuila, Cristina Amezcua González, encabezó la reunión de coordinación entre las diferentes órdenes de gobierno para garantizar el éxito de la Gran Cabalgata de Sabinas. La secretaria enfatizó que la seguridad es clave en eventos de esta magnitud y que se está trabajando de manera coordinada con todas las dependencias involucradas.

La Gran Cabalgata de Sabinas es un evento insignia en la región y atrae a miles de visitantes. La secretaria Amezcua González destacó que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de los asistentes. "La coordinación es fundamental para el éxito de este evento", afirmó.

Amezcua González destacó la importancia de la colaboración entre el gobierno estatal y municipal, así como con la Guardia Nacional y el Ejército. "Estamos trabajando de manera muy coordinada con todas las dependencias involucradas", señaló.

La Gran Cabalgata de Sabinas es un evento que promueve el turismo y el desarrollo económico en la región. La secretaria Amezcua González expresó su emoción por la realización de este evento y destacó que se están tomando medidas para innovar y sorprender a los asistentes. "Vamos a ver algo adicional a lo que ya estamos acostumbrados", afirmó.

Finalmente, Cristina Amezcua González destacó la importancia de la coordinación y la seguridad en la Gran Cabalgata de Sabinas donde se espera la participación y asistencia de más de 50 mil personas a lo largo del recorrido.